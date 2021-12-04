مراجعة «أوبك+» لخطط الإنتاج تصعد بأسعار النفط

المصدر: ملبورن - رويترز

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قفزت أسعار النفط أمس موسعة مكاسبها، وذلك بعد أن قالت «أوبك+» إنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي إذا أضعفت السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا الطلب، لكن الأسعار لا تزال على مسار التراجع لأسبوع سادس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً بما يعادل 0.2% إلى 69.79 دولاراً للبرميل بعد أن قفزت 1.2% في الجلسة السابقة. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أقل حظاً من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى 27 سنتاً أو 0.4% إلى 66.77 دولاراً للبرميل، مضيفة إلى مكاسبها التي بلغت 1.4% في نهاية تعاملات الخميس.

وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يُعرف بـ «أوبك+»، الأسواق الخميس الماضي عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهرياً بواقع 400 ألف برميل أخرى يومياً في يناير، غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحاً أمام تغيير السياسة سريعاً إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء أوميكرون. وقالوا إنهم قد يجتمعون مجدداً قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير إذا لزم الأمر.

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