شطب «ديدي» منافس «أوبر» من بورصة نيويورك

المصدر: بكين - د ب أ

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أعلنت شركة «ديدي»، المنافس الصيني لشركة «أوبر»، التي تتعرض لضغوط من جانب هيئات رقابة صينية، أنها تتخذ خطوات لشطب اسمها، من بورصة نيويورك. وأضافت الشركة إن مجلس إدارتها أعطى الضوء الأخضر، لبدء العملية الضرورية، وإجراء تصويت للمساهمين بشأن هذه الخطوة في موعد لاحق.

وسمح مجلس إدارة الشركة بأن تمضي «ديدي» قدماً في إدراجها في هونج كونج بدلاً من ذلك. يذكر أنه بعد أيام فقط من اكتتابها في الصيف، تعرضت «ديدي»، لخدمات نقل الركاب، لتدقيق من قبل هيئات الرقابة الصينية، التي تردد أنها كانت ترغب في منع شركة «ديدي» من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الخارج.

وأمرت هيئة مراقبة الإنترنت بحذف تطبيق «ديدي» من متاجر التطبيقات الصينية، بعد أيام من إدراجها في نيويورك، معللة السبب في ذلك بتحقيق أثبت وجود انتهاكات خطيرة لخصوصية العميل في جمع واستخدام البيانات الشخصية. وفقدت الأسهم في شركة «ديدي» التي تعمل في 16 دولة أخرى، خارج الصين، بما في ذلك أستراليا والبرازيل والمكسيك وروسيا، نصف قيمتها، منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في أوائل يوليو الماضي.

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