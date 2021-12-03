مخاوف «أوميكرون» تربك الأسهم العالمية

المصدر: (عواصم – رويترز)

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سيطرت حالة من الارتباك على الأسهم العالمية بضغط مخاوف من متحور فيروس كورونا «أوميكرون»، حيث تراجعت البورصات اليابانية والاسترالية، كما انخفضت أسهم أوروبا وبورصة أستراليا، فيما تأرجحت مؤشرات بورصة نيويورك وارتفع مؤشر دوار جونز في مستهل التداولات، مدعوماً بسهم «بوينغ».

وارتفع مؤشر داو جونز مدعوماً بمكاسب سهم شركة بوينغ وزاد المؤشر 54.21 نقطة، أو 0.16 %، ليفتح عند 34076.25 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 8.31 نقاط أو 0.18 %، إلى 4504.73 نقاط ونزل ناسداك 72.23 نقطة أو 0.47 %، إلى 15181.82 نقطة. وهبطت أسهم أوروبا ونزل مؤشر ستوكس 1.1 % وكانت أسهم شركات التكنولوجيا، أكبر خاسر على المؤشر، تلتها أسهم شركات السفر التي هبطت 2 %.

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