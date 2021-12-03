خطر شلل المؤسسات الأمريكية يعود مجدداً

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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أرخى خطر إغلاق المؤسسات الفدرالية الأمريكية بظلاله مجدداً بعد إخفاق المشرعين في التوصل لاتفاق حول الميزانية، قبل يومين فقط قبل انقطاع التمويل الحكومي.وأمام الكونغرس حتى مساء اليوم فرصة تقديم ميزانية جديدة تسمح بتفادي توقف مفاجئ لمعظم العمليات الفدرالية الحكومية التي تعد غير ضرورية، ما يضع مئات الآلاف العمال في بطالة جزئية من دون مرتب.

ويمكن أن تتوقف نهاية اليوم الجمعة أذون الكونغرس التي تسمح لمختلف المكاتب الإدارية والحدائق العامة والمتاحف وعشرات الخدمات الأخرى، بإنفاق المال.

خلال الإغلاق الحكومي في 2018 - 2019 والذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، واستمر نحو 5 أسابيع، طال الشلل عمليات المسح الأمني للأمتعة في المطارات.

ورغم انقسامات حزبية عميقة، تأمل غالبية من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، تفادي تكراراً لذلك السيناريو الذي قد يعيث الفوضى قبل عطلة الأعياد.

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