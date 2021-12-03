الذهب يفقد بريقه بعد تقليص التحفيز الأمريكي

المصدر: (لندن - رويترز)

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تراجعت أسعار الذهب، أمس، مع توقع المستثمرين أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، برنامجه لشراء السندات بوتيرة أسرع، لمواجهة التضخم المتصاعد، على الرغم من المخاوف الاقتصادية المتعلقة بانتشار «أوميكرون»، المتحور الجديد من فيروس «كورونا». وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 1777.87 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3، لتسجّل 1778.10 دولاراً. فيما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 22.42 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.7%، إلى 940.09 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.5%، إلى 1756.46 دولاراً.

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