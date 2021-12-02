النفط يهبط مع تمسك "أوبك+" بالزيادة المزمعة في الإنتاج

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تمسك "أوبك+" بسياستها المتمثلة في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي، حتى في الوقت الذي تؤثر فيه أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا، على الأسواق وتهدد بالحد من الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار بما يعادل 1.7 % إلى 67.66 دولار للبرميل خلال التعاملات، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.8 % إلى 64.33 دولار للبرميل.

وفقدت أسعار النفط العالمية أكثر من 10دولارات للبرميل منذ يوم الخميس الماضي عندما أصابت أنباء ظهور أوميكرون المستثمرين بالصدمة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يٌعرف بـ"أوبك+" أمس على المضي قدماً في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط في يناير تماشيا مع الأشهر السابقة.

وعمد التجمع منذ أغسطس إلى إضافة 400 ألف برميل أخرى يومياً من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر، في إطار تقليصه تدريجيا التخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020.

وزادت المخاوف من تأثير السلالة أوميكرون بعد أن باتت الولايات المتحدة الأربعاء أحدث دولة تسجل حالة إصابة داخل حدودها.

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