الأمم المتحدة : ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت بعد

المصدر: جنيف- أ ف ب

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لا يزال ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، أي ما يعادل نحو 2.9 مليار شخص، وفقاً للأمم المتحدة، على الرغم من أن الجائحة أظهرت أهمية الشبكة في تأمين استمرار العمل والدراسة، وأدت إلى زيادة كبيرة في استخدامها.

أظهرت البيانات الجديدة التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات، الثلاثاء، أن نحو4.9 مليارات شخص تصفحوا الإنترنت هذه السنة، أي بزيادة 800 مليون شخص عمّا كان عليه عدد المستخدمين قبل الجائحة.

تدابير

وأدت تدابير احتواء الجائحة إلى إغلاق عدد لا يحصى من الشركات والمدارس في كل أنحاء العالم، وأحياناً لأشهر متتالية، مما دفع الموظفين وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات إلى استخدام الإنترنت لمواصلة العمل والدراسة، في حال توافر لديهم إمكان الاتصال بالشبكة، إلا أن توافر هذا الاتصال لا يزال مشوباً بانعدام التكافؤ، إذ يعيش جميع من لا يحظون به تقريباً في دول نامية، أي ما نسبته 96 %.

جهد مطلوب

ومن بين الذين لديهم اتصال بالإنترنت، ثمة مئات الملايين لا يستطيعون ذلك إلا باستخدام وسائل يتشاركونها مع آخرين و/‏أو لا تتوافر لديهم سوى سرعة منخفضة، مما يحد بشكل كبير من استفادتهم من قدرات الإنترنت.

واعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، أن «جهداً كبيراً ما زال مطلوباً». وتحمل الزيادة الكبيرة غير المألوفة في عدد المستخدمين على الاعتقاد بأن الجائحة شجعت الناس على استخدام الإنترنت.

فمنذ عام 2019، استخدم الشبكة 782 مليون شخص إضافيين، بزيادة قدرها 17 %. وبلغت الزيادة 10 % في العام الأول للوباء، وهي أقوى زيادة سنوية «خلال عقد»، بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات.

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