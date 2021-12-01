الذهب يرتفع وسط تحذيرات من «أوميكرون»

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد أن حذر رئيس شركة مودرنا من أن لقاحات «كوفيد 19» لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومة المتحور «أوميكرون» بقدر فاعليتها مع السلالة دلتا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1790.92 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 لتسجل 1792.90 دولاراً. وهزت تصريحات رئيس مودرنا الأسواق المالية، وانخفضت الأسهم الآسيوية لأقل مستوى منذ أكثر من شهر، في حين تراجعت أسعار النفط الآجلة بأكثر من 2 %.

وسيتابع المستثمرون عن كثب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس هذا الأسبوع بعدما حذر من أن سلالة «كوفيد 19» الجديدة شوشت على توقعات البنك المركزي عن التضخم، وأن الأسعار قد تواصل الصعود لفترة أطول مما كان يُعتقد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.84 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاتين 1.4 % إلى 949.55 دولاراً، بينما زاد البلاديوم 0.1 % إلى 1795.91 دولاراً.

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