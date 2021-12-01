القلق من مدى فاعلية لقاحات «أوميكرون» يهبط بالنفط 3 %

المصدر: لندن - وكالات

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انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% أمس، بعد أن أثار الرئيس التنفيذي لشركة «مودرنا» للأدوية الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد 19» في مواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، مما أفزع المتعاملين في أسواق المال وزاد من المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط.

وقال رئيس شركة «مودرنا» للأدوية لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات «كوفيد 19» فعالة في مواجهة «أوميكرون» بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق دلتا.

وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 2.32 دولار أي بنسبة 3.2% لتصل إلى 71.12 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر الماضي. وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.15 دولار أي بنسبة 3.1% إلى 67.80 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ 26 أغسطس.

شكوك

وتفيد تصريحات معدة مسبقاً بأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، سوف يبلغ الكونغرس بأن المتحور الجديد يمكن أن يعطل الانتعاش الاقتصادي.

وتهاوى سعر النفط بنحو 12% يوم الجمعة مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي، مما يضر بالطلب على النفط.

ومع الشكوك المحيطة بالطلب على النفط تتزايد توقعات بأن تعلق مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتجين آخرين، منهم روسيا، خططها لإضافة 400 ألف برميل يومياً كل شهر في يناير.

وتنامت الضغوط بالفعل على «أوبك+»، التي ستجتمع يوم الثاني من ديسمبر، لإعادة النظر في خطتها الإنتاجية بعد أن سحبت الولايات المتحدة ودول مستهلكة رئيسية أخرى الأسبوع الماضي من احتياطيات الطوارئ للحد من ارتفاع الأسعار.

أوبك

من جانب آخر، أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز» أن الزيادة في إنتاج نفط أوبك في نوفمبر كانت أقل من المستوى المستهدف بموجب اتفاق مع حلفائها، وهو ما يجعل نقصاً في الطاقة الإنتاجية لدى بعض المنتجين في بؤرة الاهتمام قبيل اجتماع للمنظمة هذا الأسبوع.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ضخت 27.74 مليون برميل يومياً في نوفمبر بزيادة قدرها 220 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، لكنها أقل من الزيادة البالغة 254 ألفاً المسموح بها في ظل اتفاق الإمدادات.

وأظهر المسح أن التزام دول «أوبك» بتعهدات تخفيضات الإنتاج لمجموعة «أوبك+» ارتفع إلى 120% في نوفمبر من 118% في الشهر السابق.

من ناحية أخرى، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط بمقدار 380 ألف برميل يومياً في سبتمبر إلى 10.809 ملايين برميل يومياً، من رقم معدل بلغ 11.189 مليون برميل في أغسطس.

وجاء الانخفاض بينما تراجع الإنتاج من المنطقة البحرية في خليج المكسيك بمقدار 464 ألف برميل يومياً، وهو ما غطى على زيادات من الحقول البرية. وقال التقرير إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت إلى 2.667 مليون برميل يومياً في سبتمبر مقابل 2.996 مليون برميل يومياً في أغسطس.

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