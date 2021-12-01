الاقتصاد الهندي يسجل نمواً بنسبة 8.4 % في الربع الثاني

المصدر: (نيودلهي - د ب أ)

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شهد الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 8.4% في الربع الثاني من السنة المالية 2021 - 2022 لتبقى في المنطقة الإيجابية للربع الرابع على التوالي، فيما تخرج من أسوأ ركود منذ استقلالها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات رسمية عن الربع المالي (يوليو- سبتمبر)، أمس، زيادة كبيرة مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية السابقة، التي شهدت انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.4 %. ويشار إلى أن السنة المالية في الهند تبدأ من أبريل وتنتهي في مارس.

ودعمت النمو قطاعات التعدين والزراعة والصناعة وإمدادات الكهرباء والمياه والمواصلات والاتصالات والعقارات. وسجلت جميع هذه القطاعات في نفس الربع من السنة المالية الماضية 2020 - 2021 نتائج سلبية ما عدا قطاع الزراعة. ورغم ذلك، شهد النمو في الربع الثاني نمواً يقل عن الطفرة التي حققتها في الربع الأول وبلغت 20 %.

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