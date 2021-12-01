رئيس الاحتياطي الفيدرالي يحذّر من تواصل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) الأمريكي جيروم باول، أمس، من أن مخاطر «تواصل ارتفاع معدّل التضخم» ازدادت، وأشار إلى أن المؤسسة ستنظر في إلغاء الحوافز بأسرع مما كان مقرراً.

وبعدما وصف على مدى أشهر ارتفاع معّدل التضخم من جراء الاضطرابات في سلاسل الإمداد والنقص في المواد الغذائية واليد العاملة بأنه «مؤقت»، قال باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ إن الوقت قد حان لـ«إسقاط» هذا المصطلح لدى توصيف الارتفاع في الأسعار.

تضخم

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخّماً بنسبة 2%، إلا أن المعدّل ارتفع إلى 5% على 12 شهراً حتى أكتوبر.

وقال باول: «من الواضح أن مخاطر تواصل ارتفاع معدّل التضخم ازدادت»، لكنّه أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي «سيستخدم وسائله المتاحة لضمان عدم ترسخ المعدل المرتفع للتضخم». وباشر الاحتياطي الفيدرالي التخلي عن التدابير التحفيزية المتّخذة لحماية الاقتصاد من تداعيات الجائحة، علماً بأن باول سبق أن أشار إلى أن صنّاع القرار يمكن أن يتريثوا قبل زيادة أسعار الفائدة على القروض.

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