أسعار النفط تسجل ارتفاعاً حاداً

المصدر: أ ف ب

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تسجل أسعار النفط ارتفاعاً حاداً الاثنين في بداية الأسبوع الذي يبدو أنه سيكون حافلا بالأحداث بين تقييم الطلب والمفاوضات بشأن الطاقة النووية الإيرانية واجتماع "أوبك+"، بعد انخفاضها الكبير الجمعة بسبب الكشف عن المتحورة الجديدة أوميكرون.

وحوالى الساعة 10,25 بتوقيت غرينتش (11,25 بتوقيت باريس) ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم يناير 4,13 بالمئة إلى 75,72 دولارًا.

في نيويورك ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للشهر نفسه 4,67 بالمئة إلى 71,33 دولارًا.

وكان النفطان المرجعيان خسرا أكثر من عشرة بالمئة الجمعة خلال جلسة واحدة في سابقة منذ الأشهر الأولى من تفشي الوباء.

وقال أفتار ساندو المحلل في مجموعة "فيليبس فيوتشرز"إن "النفط الخام يستعيد قوته الاثنين بعد الصدمة" الناجمة عن الإعلان عن اكتشاف متحورة جديدة لكورونا في جنوب إفريقيا.

واضاف أن المخاوف بشأن هذه المتحورة الجديدة "التي يمكن أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي وخطط بعض المصارف المركزية"، لم يتم تبديدها.

وحذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن المتحورة أوميكرون تمثل "خطرا كبيرا جدا" على المستوى العالمي.

وأكدت أن نقاطا عديدة ما زالت مجهولة، من قدرة المتحورة على العدوى والحماية التي تؤمنها اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19، وشدة الأعراض.

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