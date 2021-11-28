«أوميكرون» ترجئ اجتماع منظمة التجارة

المصدر: جنيف - أ ف ب

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أرجأت منظمة التجارة العالمية الجمعة في اللحظة الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ 4 سنوات، بسبب ظهور المتحورة أوميكرون المثيرة للقلق، ما يحبط الآمال بإنعاش المنظمة التي أضعفت إلى حد كبير.

وبعد اجتماع طارئ، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر «إلى أجل غير مسمى» في أعقاب انتشار المتحورة أوميكرون «التي دفعت حكومات كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر منعت على ما يبدو العديد من الوزراء من التوجه إلى جنيف»، حسب المنظمة. وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا: «هذا لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف. على العكس من ذلك. يجب أن تكون وفود جنيف مؤهلة بالكامل لتقريب مواقفها قدر الإمكان».

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