الذهب يتوهج فوق 1800 دولار

المصدر: لندن – رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% أمس وعاد للارتفاع فوق 1800 دولار، مع مسارعة المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1810.10 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1813.80 دولاراً.

وساعد تراجع الدولار الذهب على الصعود حيث انخفض مؤشر الدولار 0.5% في حين تراجعت أيضاً عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات. ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

والمسارعة للجوء للملاذ الآمن وضع الذهب على مسار تسجيل أفضل أداء في يوم منذ أوائل نوفمبر.

وعلى الرغم من قفزة الأسعار أمس، يتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر منخفضاً 1.8% حتى الآن، بضغط من توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.60 دولاراً للأوقية مما تركها على مسار تسجيل تراجع أسبوعي 4%.

وهبط البلاتين 0.8% إلى 986.97 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.4% إلى 1834.18 دولاراً في طريقهما لتسجيل انخفاضات أسبوعية بنسبة 4.3% و11.5% على الترتيب.

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