النفط يهوي بضغط مخاوف تضخم فائض المعروض العالمي

المصدر: لندن – رويترز

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هوت أسعار النفط بأكثر من 10 % أمس مسجلة أكبر تراجع في يوم واحد منذ أبريل 2020 بعدما أثار اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قلق المستثمرين وعزز المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.

وخلال التعاملات نزل خام برنت 8.77 دولار بما يعادل 10.7 % إلى 73.45 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 9.12 دولار أو 11.6 % إلى 69.27 دولار للبرميل بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة أول من أمس.

ويتجه الخامان لتسجيل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي وأكبر تراجعات على الإطلاق منذ أبريل 2020.

ويترقب المستثمرون رد فعل الصين على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء عن خطط لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى من كبار المستهلكين في محاولة لتهدئة الأسعار.

نمو الإمدادات

وقال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مثل هذه الخطوة ستسفر على الأرجح عن تضخم الإمدادات في الشهور القادمة، وذلك بحسب ما توصلت إليه لجنة خبراء تقدم النصح لوزراء دول أوبك.

وذكر المصدر أن مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك يتوقع فائضاً قدره 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر يزيد إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني و3.7 مليون في فبراير إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في عمليات السحب.

وتخيم توقعات زيادة المعروض من النفط على آفاق اجتماع (أوبك بلس) المجموعة التي تضم أوبك وحلفاء لها، في الثاني من ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج الفوري. وستقرر المجموعة ما إذا كانت ستواصل زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في يناير المقبل.

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