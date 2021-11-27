«دويتشه» يعيد تشكيل وحدة إدارة الثروات بأمريكا

المصدر: (برلين - د ب أ)

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قام مصرف دويتشه بنك الألماني بتعيين عدد من المسؤولين في وحدته لإدارة الثروات بالولايات المتحدة، لمساعدة رئيس الوحدة أرجون ناجاركاتي على إعادة تشكيل الفريق.

في الوقت الذي يركز فيه البنك على خدمة العملاء فاحشي الثراء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

وقال ناجاركاتي في مقابلة عبر تطبيق زووم إن خطته تتمثل بخفض الخدمات المقدمة للعملاء الذين لا تصل أرصدتهم المخصصة للاستثمار إلى 10 ملايين دولار، وبدلاً من ذلك «سنبني على نقاط القوى الأساسية لدينا في الإقراض والاستثمارات» ونقدم خدماتنا لأغنى العملاء.

ويعتزم ناجاركاتي أيضاً قصر أعمال وحدته على «عروض المنتجات الرئيسة» بما في ذلك إقراض الأثرياء بضمان الأسهم والعقارات الفاخرة والأرصدة المدعومة بأصول مثل الشركات الخاصة والأعمال الفنية.

وقد أصبحت تلك الأعمال مصدراً ضخماً للربح في البنوك الأمريكية الخاصة.

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