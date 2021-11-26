انتعاش أسهم أوروبا واليابان بدعم التكنولوجيا وتصيد الصفقات

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس إذ أدى انتعاش أسهم التكنولوجيا المتضررة بشدة، وصعود سهم ريمي كوانترو الفرنسية لصناعة المشروبات، لتبديد المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، في شتى أنحاء القارة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، خلال التعاملات، ليتعافى من أدنى مستوياته في 3 أسابيع، الذي سجله أول من أمس.

وقفز سهم ريمي كوانترو 9.9 %، إلى مستوى قياسي مرتفع، بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباح العام بكامله، عقب تحقيق أرباح تشغيلية أكبر من المتوقع في النصف الأول.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.9 %، في أول مكاسب لها في 6 أيام، بعدما قوض ارتفاع عوائد السندات، القطاع مرتفع النمو، في وقت سابق من الأسبوع.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.4 %، ليتعافى أيضاً من أقل مستوى له في 3 أسابيع، رغم أن بيانات أظهرت نمواً أضعف من المتوقع للاقتصاد الألماني في الربع الثالث، وضعف معنويات المستهلك، قبل موسم التسوق في عيد الميلاد.

وارتفعت الأسهم اليابانية، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، إذ تصيد المستثمرون الصفقات، بعد خسائر فادحة في الجلسة السابقة.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.67 %، عند 29499.28 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33 %، إلى 2025.69 نقطة.

وقال إيكو ميتسوي مدير الصناديق لدى أيزاوا للأوراق المالية «التراجعات في الجلسة السابقة، والتي لم يكن لها أسباب واضحة، كانت أكبر من المتوقع، ومكاسب اليوم بمثابة تعافٍ من ذلك».

وأغلقت أسهم «وول ستريت»، ليلة أمس، على ارتفاع، قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، ولقي مؤشر ناسداك المجمع، دعماً من مكاسب أسهم التكنولوجيا.

وسارت أسهم التكنولوجيا في اليابان، على خطى نظيراتها في مؤشر ناسداك، فارتفع سهم سوني جروب لصناعة الألعاب 1.39 %، وسهم شين إيتسو كيميكال لصناعة الرقائق 1.57%، وطوكيو إلكترون المنتجة لمعدات صناعة الرقائق 0.6 %.

وكانت شركات التنقيب عن النفط، من بين الأفضل أداء، في 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، فصعد بنسبة 1.85 %، إذ ظلت أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير.

على الجانب الآخر، نزل سهم إيه.إن.إيه هولدينغز 5.65 %، بعدما جمعت شركة الطيران أموالاً من خلال بيع سندات قابلة للتحويل.

وخسرت ريكروت هولدينغز 2.26 %، وكانت الأسوأ أداءً من بين أفضل 30 شركة في مؤشر توبيكس، تليها تويوتا موتور، التي تراجعت 0.59 %.

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