تراجع النشاط الاقتصادي في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

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أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال سبتمبر الماضي بأقل من التقديرات الأولية.

وذكر المكتب أن المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي في اليابان تراجع خلال سبتمبر الماضي إلى 100.9 نقطة مقابل 101.3 نقطة في أغسطس.

وكانت التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق قد أشارت إلى تراجعه إلى 99.7 نقطة.

في الوقت نفسه استقر مؤشر التآخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، خلال سبتمبر الماضي عند مستوى 94.1 نقطة وهو مستواه نفسه في الشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه إلى 94.9 نقطة.

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