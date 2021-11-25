«بيتكوين» قرب 59 ألف دولار

المصدر: لندن - الوكالات

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وسعت العملات المشفرة مكاسبها، خلال التعاملات أمس، مع استمرار الدعم المؤسسي، وتزايد الاستثمارات في العملة الرقمية عالمياً، ليحوم سعر عملة «بيتكوين» المشفرة، قرب مستوى 59 ألف دولار.

ورفع «مورجان ستانلي»، تعرضه للبيتكوين عبر شراء أسهم إضافية في «جراي سكيل بيتكوين ترست»، إذ عزز صندوق «مورجان ستانلي إنسايت»، حيازته بأكثر من 63 %، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

و«جراي سكيل بيتكوين ترست»، هو أداة مالية تسمح للمستثمرين، بالاستثمار في الصناديق التي بدورها تمتلك كميات كبيرة من عملة بيتكوين الرقمية.

ووصلت قيمة تعرض «مورجان ستانلي» لـ «بيتكوين»، عبر «جراي سكيل بيتكوين ترست»، إلى مستوى 303 ملايين دولار، بنهاية الثلاثين من سبتمبر.

وجاء صعود سوق العملات المشفرة، مع وجود عطلة رسمية في الأسواق المالية الأمريكية الخميس، احتفالاً بعيد الشكر، مع إغلاق مبكر للأسواق، اليوم الجمعة.

وارتفع سعر «بيتكوين» 4.2 %، ليصل إلى 58.986 ألف دولار خلال التعاملات، بعد أن وصلت إلى 59.367 ألف دولار، في وقت سابق من التعاملات، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

كما صعد سعر عملة إيثريوم بنسبة 5.8 %، عند 4472 دولاراً، وزادت الريبل بنحو 3.1 %، عند 1.05 دولار.

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