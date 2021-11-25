ارتفاع الأجور في هذا البلد بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتوقع الشركات الصغيرة في كندا ارتفاع الأجور بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس ، عن نتائج مسح أجراه الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة هذا الشهر على الأعضاء أن الشركات تتوقع زيادة إجمالي ما يتقاضاه الموظفون من أجور وحوافز بنسبة 3.1 % خلال العام المقبل.

يشار إلى أن هذا هو أعلى مستوى في البيانات منذ عام 2009. وكان المتوسط التاريخي للزيادة هو 1.6 %.

وتشير البيانات إلى أن الشركات الكندية تشعر بضغوط لزيادة الأجور بعد ارتفاع التضخم وتشديد قيود سوق العمل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز