«بيتكوين» ترتفع إلى 58.9 ألف دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

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ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2 %، اليوم، إلى 58 ألفاً و958 دولاراً في نيويورك، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتقلبت أسعار «بيتكوين» بمتوسط بلغت نسبته 2.3 %، حيث يتم تداولها بين 58 ألفاً و562 دولاراً، و59 ألفاً و884 دولاراً. وانخفضت العملة الرقمية بنسبة 15 % عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر، عند 68 ألفاً و992 دولاراً.

وفقدت عملة بيتكوين 2.5 %، من قيمتها في الأسبوع الماضي، وارتفعت بنحو 103 % حتى الآن هذا العام.

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