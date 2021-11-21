الهند نحو ضرائب على مكاسب العملة المشفرة

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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تدرس الحكومة الهندية إجراء تغييرات على قوانين ضريبة الدخل، لتشمل مكاسب العملة المشفرة، وربما تعلن عن ذلك في الميزانية العام المقبل، طبقاً لما ذكرته وكالة «برس تراست أوف إنديا» للأنباء، نقلاً عن سكرتير قسم الإيرادات، تارون باجاج. ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس، عن باجاج قوله في مقابلة مع الوكالة الهندية، الآن بعد أن اكتسبت العملات الرقمية مكانة بارزة، ربما تجري الحكومة تغييرات ضريبية. وتأتي خطة تعديل القوانين الضريبية، فيما تدرس الهند إجراءات إضافية تتعلق بالعملات الرقمية.

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