الصين تغرم «علي بابا» و«تينسنت» و«بايدو» بسبب الاحتكار

المصدر: بكين - د ب أ

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فرضت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق أمس غرامة بحق مجموعة علي بابا، وشركة تينسنت القابضة، وشركة بايدو، تبلغ إجمالاً 21.5 مليون يوان (3.4 ملايين دولار)، وذلك في أحدث جولة من العقوبات في إطار الإجراءات الصارمة الجارية من أجل حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وقالت الإدارة المعنية بمراقبة حرية المنافسة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه يتعين على الشركات الثلاث أن تدفع 500 ألف يوان (78 ألف دولار) مقابل كل واحد من 43 انتهاكاً تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينج في مارس عزمه ملاحقة شركات «المنصات» التي تجمع البيانات بهدف الاحتكار، وقد عززت بكين عمليات الإشراف والمراقبة على مكافحة الاحتكار في القطاع الخاص الواسع في الصين، وبشكل خاص في العالم الافتراضي.

وتم فرض غرامة بحق علي بابا بقيمة 2.8 مليار دولار أوائل العام الجاري لسوء استغلال ما تتمتع بها الشركة من هيمنة سوقية، كما جرى تغريم التطبيق الرائد في توصيل الطعام «ميتوان» 533 مليون دولار الشهر الماضي لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.

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