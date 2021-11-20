صندوق النقد يجدّد خط ائتمان للمكسيك بقيمة 50 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

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أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه جدد خط ائتمان لمدة عامين للمكسيك بقيمة 50 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان إن الاقتصاد المكسيكي لا يزال معرضا للمخاطر، بما في ذلك جراء تبعات جائحة كوفيد-19، وسيوفر خط الائتمان المرن ضمانة ضد هذه المخاطر جميعها ويعزز ثقة السوق.

وأضاف البيان أن الحكومة المكسيكية تعتبر خط الائتمان "احترازيا" وقد خفضت المبلغ تدريجيا منذ العام 2017، عندما بلغ ما يقرب من 90 مليار دولار.

وقال جيفري أوكاموتو، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إن "الاقتصاد المكسيكي يتعافى من أعمق ركود منذ عقود، مدفوعا بالنمو القوي في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التطعيم".

وأضاف "نجحت السلطات في الحفاظ على الاستقرار المالي (...) على الرغم من التحديات المرتبطة بالجائحة".

ووافق صندوق النقد الدولي لأول مرة على خط الائتمان المرن للمكسيك العام 2009، وهي واحدة من خمس دول تلقت الدعم إلى جانب كولومبيا وتشيلي وبيرو وبولندا.

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