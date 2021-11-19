اليابان تحفز اقتصادها بـ 490 مليار دولار

المصدر: طوكيو - أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن حزمة جديدة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم بكلفة قياسية تبلغ 490 مليار دولار، في وقت يسعى لتعزيز تعافي البلاد من الوباء. وأفاد كيشيدا بأن الخطة البالغ قدرها 56 تريليون ين، وهي الثالثة منذ بدأت أزمة «كوفيد» العام الماضي، والتي يتوقع أن تقرّها الحكومة في وقت لاحق، كافية لمنح شعور بالأمان والأمل للشعب الياباني.

وضخّ كل من رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوغا وشينزو آبي 40 تريليون ين و38 تريليون ين على التوالي في الاقتصاد عام 2020، رغم أن محللين ووسائل إعلام شككوا في مدى فاعلية تدابير الإنفاق تلك.

وقال كيشيدا خلال محادثات بين الوزراء وائتلاف الأحزاب الحاكم: تمكّنا من وضع تدابير اقتصادية ستطلق المجتمع الجديد بعد الوباء.

ولفت إلى أنه يتوقع أن يرتفع مبلغ الإنفاق الحالي (56 تريليون ين) والذي يعادل 10 % تقريباً من إجمالي الناتج الداخلي لليابان، إلى 79 تريليون ين تقريباً، بما يشمل عناصر أخرى مثل القروض من صناديق التمويل الخاصة.

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