الدولار يواصل تحقيق رابع مكسب أسبوعي

المصدر: لندن - رويترز

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حقق الدولار المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مقابل العملات الرئيسية المنافسة، حيث راهن المتداولون على ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أسرع من المتوقع وسط ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.

وكان اليورو أحد أكبر الخاسرين مقابل الدولار، وفي طريقه لينخفض نحو 1 % هذا الأسبوع، مع معارضة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لتوقعات تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وأكدت لاغارد على موقفها قائلة إن المركزي الأوروبي يجب ألا يشدد السياسة النقدية لأنه قد يخنق الانتعاش. وهبط اليورو في أحدث التداولات 0.5 % مسجلاً 1.13195 دولار.

ويظهر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أنه تقريباً حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 %.

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