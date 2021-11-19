أكبر ارتفاع أسبوعي للذهب في 5 أشهر

المصدر: نيويورك - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقرت أسعار الذهب عند مستوياتها السابقة، رغم قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة، واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع من جهة أخرى. وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1857.87 دولاراً للأوقية، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1859.80 دولاراً. وسجل الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة أشهر بعدما أجج تزايد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعاً بمعدل مقلق في 2022.

ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر. وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، ومن ثم تقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز