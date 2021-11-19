رئيس وزراء الهند يلغي ثلاثة قوانين احتج عليها المزارعون

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الجمعة إنه قرر إلغاء ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للجدل احتج عليها المزارعون لأكثر من عام.

وقال مودي: "جئت اليوم لأخبركم، البلد بأسره، إننا قررنا سحب كل القوانين الزراعية الثلاثة".

وأضاف: "في جلسة البرلمان التي تبدأ في وقت لاحق من الشهر، سنكمل العملية الدستورية لإلغاء هذه القوانين الزراعية الثلاثة".

ويعترض المزارعون على هذا التشريع الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر من العام الماضي، والذي يحرر القطاع من القيود التنظيمية بما يسمح للزراع ببيع منتجاتهم خارج أسواق الجملة التي تنظمها الحكومة حيث يضمنون حدا أدنى للسعر.

ويقول صغار الزراع إن هذه التغييرات تجعلهم عرضة للمنافسة من أباطرة القطاع وإنهم قد يفقدون في النهاية دعم أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز.

وتقول الحكومة إن إصلاح هذا القطاع الذي يمثل حوالي 15% من الاقتصاد البالغ حجمه 2.7 تريليون دولار يعني فرصا جديدة وأسعارا أفضل للمزارعين.

وقال مودي إن هذه القوانين كانت تهدف لتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، لكن الحكومة لم تتمكن من إقناع بعض المزارعين الذين عارضوها.

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