تراجع أرباح "علي بابا" 81% إلى 833 مليون دولار

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أعلنت شركة علي بابا الصينية الرائدة في مجال التجارة عبر الإنترنت أمس الخميس، أن أرباحها في الفصل الماضي تراجعت بنسبة 81%، على وقع استهداف السلطات شركات التكنولوجيا العملاقة.

وأفادت علي بابا بأن أرباحها بلغت 5,37 مليارات يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو وسبتمبر، مقابل 28،7 مليار يوان في الفترة نفسها من العام الماضي وفق ما نقلت "يورونيوز".

في المقابل، فإن رقم معاملات الشركة سجل ارتفاعا من نسبة 29% على مدى عام، إلى ما يعادل 155 مليار يوان (021،4 مليار يورو) خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر.

ورغم أن علي بابا تعد شركة من الوزن الثقيل التي ظهرت كمثال منذ فترة طويلة، فإنها كانت أول من عانى من إجراءات السلطات، في وقت شددت بكين من إجراءاتها المتعلقة بالقطاع الرقمي.

وكانت الشركة التي أسسها الملياردير جاك ما، أدينت خلال الربيع الماضي بدفع غرامة بقيمة 2،3 مليار يورو بسبب عرقلتها المنافسة، وبسبب هذه الغرامة القياسية، سجلت علي بابا خسائر فصلية.

ولطالما استفادت الشركات الرقمية في الصين من تشريعات تعتبر متساهلة إلى حد ما، خاصة فيما تعلق بالمعطيات الشخصية، ولكن السلطات بدت خلال الأشهر الأخيرة متشددة إزاء ممارسات كانت إلى وقت قريب مسموحة.

وفي البيان الذي نشرته بشأن أرباحها لم تدل الشركة بأي تعليق يخص الإطار التنظيمي.

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