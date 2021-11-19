بايدن يعتزم عدم حضور منتدى دافوس في يناير

المصدر: د ب ا

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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر يناير في دافوس بسويسرا، وهو تجمع للنخب السياسية والاقتصادية العالمية كان الكثير من أسلافه قد اختاروا عدم حضوره.

وسوف يرسل بايدن بدلا منه مسؤولين بالإدارة الأمريكية لحضور اجتماعات في منتجع التزلج السويسري، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان على الأمر.

ولم يرد متحدثون باسم البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

من المقرر أن يتم تنظيم الحدث الذي سيكون بالحضور الشخصي في الفترة من 17 إلى 21 يناير المقبل، ويهدف إلى "معالجة التصدعات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية التي تفاقمت بسبب وباء فيروس كورونا "، بحسب المنظمين.

كان قد تم عقد اجتماع في دافوس افتراضيا في وقت سابق من هذا العام.

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