الذهب ينخفض بعد بيانات أمريكية تعزز الرهان على رفع الفائدة

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب الخميس بعدما عززت بيانات أسبوعية مشجعة بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الرهانات على زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع في أعقاب بيانات قوية في الآونة الأخيرة بشأن التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1858.76 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1841 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % عند التسوية إلى 1861.4 دولاراً.

وبرغم انخفاض الأسعار، لا يزال الذهب متماسكاً قرب أعلى مستوى في في 5 أشهر لامسه يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي ليقترب من مستويات ما قبل تفشي الجائحة. وأي مؤشرات على تعافي الاقتصاد تقلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً.

وتراجعت الفضة 0.9 في المعاملات الفورية إلى 24.82 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.8 % إلى 1048.77 دولار، كما خسر البلاديوم 2.7 % ليهبط إلى 2129.28 دولار

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