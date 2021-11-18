البنك الدولي: تحويلات المغتربين حول العالم نحو مستوى قياسي 2021

المصدر: واشنطن - الوكالات

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توقع البنك الدولي ارتفاع التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون حول العالم إلى بلادهم إلى مستوى قياسي هذا العام.

وأوضح في تقريره، أمس، أن التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من المتوقع أن ترتفع 7.3% هذا العام مقارنة مع 2020.

ويتجاوز معدل زيادة التحويلات العالمية المتوقع ما توقعه البنك الدولي في مايو والبالغ 2.6%، وذلك بعد تراجع التحويلات 1.6% في 2020.

كما يتوقع ارتفاع التحويلات إلى دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 21.6%، بدعم من عوامل تشمل المخاوف بشأن «كوفيد 19»، والأعاصير وتحسن الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع عدد المهاجرين المسافرين إلى الولايات المتحدة.

وفي بيان، ذكر «ميشال روتكوفسكي» المدير العالمي للحماية الاجتماعية والوظائف لدى البنك الدولي: تدفقات التحويلات من المهاجرين تكمل إلى حد كبير برامج التحويلات النقدية الحكومية لدعم الأسر التي عانت صعوبات اقتصادية خلال أزمة «كوفيد 19».

وأوضح البنك الدولي أن أكبر 5 دول تلقت تحويلات خلال العام الحالي هي الهند والصين والمكسيك والفلبين ومصر.

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