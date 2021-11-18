«باركليز»: 6 % نمو الاقتصاد العالمي هذا العام

المصدر: لندن - الوكالات

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توقع «باركليز» نمو الاقتصاد العالمي 6% هذا العام، بقيادة الاقتصادات المتقدمة مع استقرار عائدات السندات طويلة الأجل، في ظل تصاعد التوقعات باستمرار تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بمعايير العقد الماضي، نقلاً عن وكالة «رويترز».

ويرى المحللون لدى «باركليز» أنه من المرجح نمو الاقتصاد العالمي 4.4% خلال 2022، على أن تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة في النصف الثاني من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يسهم التقدم في العلاجات الطبية والأدوية المضادة للفيروسات في تقليل الضغط على المستشفيات، ومنع فرض قيود إغلاق جديدة، كما سيزيد من نشاط قطاعي الترفيه والضيافة، ويحد من مشاكل سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة كورونا.

كذلك، توقع الخبراء أن تحظى أسواق السندات بالثقة خلال 2022 مع تباطؤ التضخم، وتراجع اختناقات العمالة، مع الإبقاء على توقعات التضخم على المدى المتوسط ثابتة، لكن تلاشي الوباء خلال العام المقبل يعد احتمالاً قائماً.

أما عن الاقتصاد الصيني، من المحتمل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً 4.7% خلال 2022، بعدما يسجل 7.8% على أساس سنوي خلال 2021، حيث ستستمر سياسة الصين بعدم التسامح مع تفشي المرض بإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي.

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