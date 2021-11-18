11.5 % نمو أرباح البنوك التجارية الصينية في 9 أشهر

المصدر: بكين - د ب أ

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حققت البنوك التجارية الصينية إجمالي 1.7 تريليون يوان (حوالي 265.9 مليار دولار أمريكي) من صافي الأرباح خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، بزيادة 11.5% على أساس سنوي، وفق ما أظهرته بيانات صادرة عن أعلى هيئة تنظيمية للبنوك والتأمين في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس، أنه في نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ إجمالي القروض غير المُسددة لهذه البنوك 4ر159 تريليون يوان، حسب لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.

وبلغ رصيد القروض المتعثرة للبنوك 8ر2 تريليون يوان، بزيادة 7ر42 مليار يوان عن نهاية شهر يونيو الماضي، بينما انخفض معدل القروض المتعثرة بواقع 0.01% إلى 1.75%.

وبلغ إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المصرفية الصينية 339.4 تريليون يوان في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة بنسبة 7.7% على أساس سنوي.

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