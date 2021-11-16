"علي بابا كلاود" تكشف عن ابتكارات لجعل مهرجان التسوق العالمي 11.11 أكثر استدامة وشمولاً

المصدر: البيان

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نجحت علي بابا كلاود، ذراع الذكاء والتكنولوجيا الرقمية لمجموعة علي بابا، في ترحيل جميع أنظمة وعمليات مجموعة علي بابا إلى السحابة قبيل أكبر مهرجان تسوق عالمي في العالم. أسهم استخدام تقنيات سحابية أصلية بنسبة 100٪ خلال مهرجان التسوق العالمي 11.11 في تقليل الطلب على موارد الحوسبة بنسبة 50٪ لكل 10.000 معاملة مقارنة بالعام الماضي. كما تم تحسين كفاءة الحوسبة بشكل كبير مع زيادة كفاءة استخدام التكنولوجيا بنسبة 20٪ واستخدام موارد وحدة المعالجة المركزية بنسبة 30٪.

وقال لي تشنغ، رئيس قسم التكنولوجيا في مجموعة علي بابا: "نحن ملتزمون بتقديم" قوة الحوسبة الخضراء "لتلبية الطلب المتزايد من عملائنا عبر القطاعات من أجل انتقال رقمي منخفض الكربون ودفع التنمية المستدامة والشاملة لمجتمعنا. يعتبر مهرجان التسوق العالمي 11.11 لمجموعة علي بابا فرصة هامة لمواصلة توسيع حدودنا من خلال التكنولوجيا الخضراء والابتكار الذكي. ويسعدنا أن نخدم المزيد من العملاء بواسطة هذه التقنيات مثبتة الفاعلية في مختلف القطاعات والصناعات".

الاستفادة من الابتكارات السحابية لتعزيز التسوق المستدام

استخدمت علي بابا كلاود التقنيات الخضراء مثل التبريد السائل وطاقة الرياح في مراكز البيانات واسعة النطاق لجعل 11.11 مهرجان تسوق أكثر استدامة. في هذا العام، ساعد استخدام الطاقة المتجددة في مركز بيانات علي بابا بمقاطعة تشانغبي في تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 26.000 طن، أي ما يعادل الكمية السنوية من ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها مليون شجرة.

وأدى الاستخدام على نطاق واسع لشريحة Hanguang 800، وهي أول شريحة استدلال بالذكاء الاصطناعي أطلقتها علي بابا كلاود في عام 2019، إلى تحسين كفاءة البحث عن المنتج والتوصية به بشكل كبير خلال مهرجان التسوق العالمي 11.11. وتحسّن أداء الخوارزمية لوظيفة البحث على سوق Taobao بنسبة 200%، وانخفضت تكاليف الطاقة بنسبة 58٪.

كما ظهر نموذج الذكاء الاصطناعي واسع النطاق M6 المملوك لمجموعة علي بابا لأول مرة خلال مهرجان هذا العام، والذي حسّن العمليات كثيفة الذكاء الاصطناعي مثل تصميم الملابس المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فمن خلال تقليل الوقت المطلوب لتصميم ملابس جديدة بشكل كبير من أشهر عديدة إلى أقل من أسبوعين، يعزز M6 تحسين الكفاءة في سلسلة الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن التصميم المدعوم بنموذج M6، إلى جانب استخدام المزيد من المواد الصديقة للبيئة، يمكن أن يقلل انبعاثات الكربون المتضمنة في صنع كل تي شيرت بأكثر من 30٪.

جعل التسوق متاحاً للجميع

تهدف علي بابا كلاود إلى جعل التسوق عبر الإنترنت أكثر جاذبية وشمولية للعملاء من خلال الابتكارات الجديدة والتقنيات مثبتة الفاعلية.

وتم استخدام تقنية التعرف على الصوت المحسّنة التي طورتها أكاديمية Alibaba DAMO كجزء من "نمط كبار السن" الجديد على تطبيق Taobao ، الذي يهدف لمساعدة العدد المتنامي من السكان المسنين في الصين على التكيف مع الحياة الرقمية. وبالاستفادة من الخوارزميات الخاصة بـ DAMO للتعرف على الصوت، تم الآن تضمين مساعد صوتي ذكي يسمى Taoxiaobao في "نمط كبار السن" على Taobao لدعم البحث الصوتي. يستطيع المساعد الصوتي الذكي التعرف على الأوامر باللغة الصينية ضمن باقة واسعة من اللهجات المحلية بدقة عالية، حتى مع وجود ضوضاء خلفية معقدة. ويغني المساعد الصوتي المستخدمين عن الحاجة لإدخال النص يدويًا، مما يساعد المستخدمين كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الكتابة على الأجهزة المحمولة.

كما تم إطلاق الخاصية الجديدة "البحث بالصور عن الأدوية" التي تنفع كبار السن على تطبيق Taobao خلال مهرجان هذا العام. يمكن للمستخدمين البحث عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية عن طريق التقاط صور للعبوة أو العلبة باستخدام Pailitao، محرك البحث عن الصور في تطبيق Taobao. يغني استخدام البحث الفوتوغرافي عن حاجة كبار السن لكتابة أسماء الأدوية الطويلة أو الصعبة. إذ توفر نتائج البحث معلومات عن الدواء ووظائفه. ويقوم محرك البحث واسع النطاق عن المنتجات على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي متعدد الأنماط التي تدمج تقنية التعرف الضوئي على الأحرف الخاصة، وهي تقرأ النص المكتوب على الصور وتتيح درجة أعلى من الدقة عند قراءة صور الأدوية. أضافت Taobao تقنية التعرف الضوئي على الحروف لأول مرة في عام 2018، حيث عالجت ملايين الصور على الموقع لتزويد المستخدمين ضعاف البصر بتجارب تسوق أفضل.

وضع الابتكار موضع التطبيق

بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام مركبة النقل اللوجيستية "Xiaomanlv" التابعة لمجموعة علي بابا في أكثر من 200 حرم جامعي في جميع أنحاء الصين لدعم تسليم الطرود خلال مهرجان هذا العام. تم تسليم أكثر من مليون طرد بواسطة حوالي 350 مركبة Xiaomanlv خلال العشر أيام الأولى من المهرجان، وتجاوز ذلك المقدار الكلي لتسليم الطرود خلال الـ 12 شهراً منذ إطلاق الروبوت اللوجستي في سبتمبر 2020.

وقامت الأدوات التي طورتها DAMO بترجمة عشرات الملايين من معلومات المنتج لدعم التجارة العابر ة للحدود أثناء المهرجان. وفي الوقت ذاته، عالجت منصة علي بابا للتعاون الرقمي DingTalk 606.900 رسالة في الثانية خلال أوقات الذروة في فعالية هذا العام، مما أتاح تجربة اتصال فورية وسلسة للمستخدمين على أكثر من 30 تطبيقًا في منظومة علي بابا.

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