اشتعال النيران في خزان لأكبر مصفاة نفط بإندونيسيا.. فيديو

المصدر: البيان

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اشتعلت النيران في خزان لأكبر مصفاة لتكرير النفط في إندونيسيا يوم السبت الماضي، من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت "يورونيوز".

ويقول إيكو سونارنو، مدير عام المصفاة: "تمكنا من عزل الخزان لمنع انتشار النيران. كما قمنا بعزل الخزان المجاور لمنع اشتعالها".

وأضاف المدير العام للمصفاة: "تم إجلاء العمال والسكان المحليين بالقرب من المصفاة لخارج المنطقة".

وتسعى إندونيسيا رفع مساهمة الغاز إلى 24% من إجمالي مصادر الطاقة التي تعتمدها للعام 2050، كما بدأت العام الماضي بإنشاء مخططات لـ 6 مصافٍ لتكرير النفط وفقا لعارفين تصريف، وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي.

وأكد الوزير خلال مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2020" العام الماضي، أن الاستثمار في قطاع النفط سيرفع "قدرات تكرير النفط الخام من مليون برميل في اليوم إلى 1.9 مليون برميل في اليوم"، مما سيساعد إندونيسيا على تلبية الطلب المحلي وإمداد الجزر النائية أيضا بالطاقة.

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