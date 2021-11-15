163.9 مليار دولار الإيرادات التشغيلية لصناعة الملابس الصينية ما بين يناير-سبتمبر

المصدر: البيان

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أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، استمرار صناعة الملابس في الصين في اتجاه التوسع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2021، مُسجلة نمواً في الإنتاج، والإيرادات والأرباح.

وأشارت نتائج البيانات الصادرة، إلى أنه في الفترة ما بين شهري يناير-سبتمبر الماضيين، شهدت 12557 شركة ملابس رئيسية تحقيق إيرادات تشغيلية مُجمّعة بنحو 1.05 تريليون يوان (حوالي 163.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة سنوية نسبتها 9 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي أرباح الشركات المذكورة 45.7 مليار يوان، بزيادة نسبتها 5.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، بينما توسع إجمالي الإنتاج إلى 17.1 مليار قطعة، بزيادة نسبتها 9.3 بالمئة على أساس سنوي.

وقفزت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للملابس الصينية بنسبة 15.6 بالمئة على أساس سنوي خلال نفس الفترة، وارتفعت صادرات الملابس والإكسسوارات بنسبة 25.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 122.4 مليار دولار أمريكي، بحسب "شينخوا".

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