وفد عسكري بريطاني رفيع يشارك في في معرض دبي للطيران 2021

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك المملكة المتحدة بوفد رفيع لحضور فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2021. ويقود الوفد اللواء جوي جيري مايهيو نائب قائد العمليات بالقوات الجوية الملكية البريطانية ويرافقه كل من مارك جولدساك رئيس إدارة صادرات الأمن والدفاع بوزارة التجارة الدولية البريطانية واللواء الجوي سامي سامبسون المستشار الأول لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية. وهو ما يعكس أهمية العلاقات الدفاعية والأمنية الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركز المملكة المتحدة على مواضيع التكامل والابتكار والشراكة. وستتواجد طائرة A400M من القوات الجوية الملكية خلال فترة المعرض وهو ما سيوفر فرصة مثيرة للزوار لرؤية وتجربة الطائرة.

وأشاد بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية في دولة الإمارت بعمق العلاقات الثنائية بين بريطانيا والإمارات ووصفها بالقوية، والتي عززتها أيضا زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمملكة المتحدة في سبتمبر الماضي،وتجلى ذلك في توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجمعة من القطارعات المتنوعة بما فيها التعاون الصناعي في مجال الدفاع.

الابتكار في صميم الصناعات الأمنية والدفاعية البريطانية. ويظهر الجناح البريطاني بمعرض اكسبو دبي 2020 أفضل الابتكارات التكنولوجية. ويوفر معرض دبي للطيران فرصة لتعزيز الشراكات القائمة بين المملكة المتحدة والإمارات واستكشاف شراكات جديدة. ولا يقتصر ذلك على الدفاع والأمن بل يمتد إلى الفضاء أيضا هو قطاع مهم للمملكة المتحدة. وتتشارك الإمارات معنا في نفس التوجه.

وقال اللواء الجوي سامي سامبسون، المستشار الأول لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية: "سعيد لزيارتي معرض دبي الجوي 2021. و أهنىء دولة الإمارات على مرور 50 عام على الاتحاد وعلى نجاح اكسبو دبي حيث تفخر بريطانيا بترويج "الأفضل في بريطانيا". عكست الزيارة الناجحة لسمو الشيخ محمد بن زايد لبريطانيا في سبتمبر الماضي الشراكة المقربة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ورسمت معالم الطريق لمستقبل العلاقات الدفاعية والامنية بين بلدينا"

وقال مارك جولدساك، مارك جولدساك رئيس إدارة صادرات الأمن والدفاع بوزارة التجارة الدولية البريطانية: "يوفرلنا معرض دبي للطيران فرصة لتحقيق تقدم في نقاشنا الذي يركز على استكشاف قطارعات محددة للتعاون الصناعي مع دولة الإمارات لدفع المصالح المشتركة بين بلدينا"

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز