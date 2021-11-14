1000 عملية تنظيف بتقنية «جنرال إلكتريك» لغسيل محركات الطائرات بالرغوة

المصدر: دبي - البيان

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سجلت تقنية «جنرال إلكتريك» المبتكرة لتنظيف محركات الطائرات بالرغوة 360 Foam Wash إنجازاً رئيسياً جديداً قبل انطلاق فعاليات «معرض دبي للطيران 2021»، مع وصول «جنرال إلكتريك للطيران» بالتعاون مع عملائها إلى ألف عملية غسيل للمحركات باستخدام هذه التقنية منذ إطلاقها في عام 2017 عندما بدأت الشركة باستخدامها على المحركات المركبة أو على المحركات قيد الخدمة ضمن أساطيل طائرات عملائها.

وشمل هذا الإنجاز عمليات غسيل المحركات بالرغوة ضمن المراحل التجريبية التي أجراها فريق عمل «جنرال إلكتريك للطيران» لدعم الطائرات ضمن مراحلها التجريبية في مواقع عمل العملاء، علاوة على عمليات الغسيل التي قام بها العملاء الذين نجحوا بتبني التقنية في إطار إجراءات صيانة طائراتهم.

وتعتبر تقنية غسيل المحركات بالرغوة 360 بديلاً فعّالاً عن عملية غسيل المحركات بالمياه. وتساهم باستعادة أداء المحرك بما يقود إلى الحد من استهلاك الوقود. وتشمل عملية الغسل حقن محلول خاص مصمم خصيصاً ليزيل الغبار وجزيئات الأوساخ عن المحرك.

وبمقارنتها بوسائل غسيل محركات الطائرات بالمياه، يمكن للمادة الرغوية توفير ما يصل إلى 15900 جالون من الوقود و168 طناً من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً في طائرات بوينغ 787 المدعومة بمحركات «جنرال إلكتريك» GEnx. أما في طائرات بوينغ 777 المزودة بمحركات الشركة من طراز GE90، تساهم المادة الرغوية المخصصة لغسيل المحركات في توفير نحو 35500 جالون من الوقود و377 طناً من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً مقارنة بمحركات GE90 التي يجري تنظيفها باستخدام المياه.

وقال توم ليفين، نائب الرئيس والمدير العام للحلول الاستراتيجية لما بعد البيع في شركة «جنرال إلكتريك للطيران»: «جاء هذا الإنجاز نتيجة تعاوننا الوثيق مع مجموعة عملائنا من شركات الطيران العالمية، والتي تجمعنا بهم علاقات شراكة متينة لتطبيق أحدث تقنياتنا في منطقة الشرق الأوسط سعياً لتحسين أداء الطائرات المزودة بمحركات «جنرال إلكتريك»».

وحصلت سبع شركات طيران حتى اليوم من عملاء «جنرال إلكتريك» على التراخيص الفنية لاستخدام تقنية غسيل المحركات بالرغوة 360 لاستخدامها على محركات GEnx وGE90 من «جنرال إلكتريك»، ومنها طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والملكية الأردنية وشركة الخطوط الجوية العربية السعودية.

وخلال مرحلة تجريبها على محركات GE90 و GEnx، أتاحت تقنية غسيل المحركات بالرغوة 360 للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ تحسين أداء المحركات عبر تقليل الرواسب المتراكمة عليها، الأمر الذي خفض من درجة حرارة عادم المحرك، وحسن من كفاءة ضاغطه. وقادت هذه التحسينات إلى الحد من استهلاك الوقود وزيادة ساعات عمل المحرك قبل الحاجة إلى صيانته.

وتعتبر تقنية غسيل المحركات بالرغوة 360 منظومة قائمة بحد ذاتها، الأمر الذي يسمح باستخدامها ضمن حظائر الصيانة أو في الهواء الطلق، وجرى اعتماد هذه التقنية لاستخدامها ضمن العديد من برامج محركات «جنرال إلكتريك» بما يشمل طرازات GE90 و GEnxو CF34و CF6.

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