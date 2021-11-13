«بيتكوين» تتخلى عن قمة تاريخية

المصدر: لندن - الوكالات

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واصلت عملة «بيتكوين» المشفرة تراجعها في التعاملات أمس مبتعدة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها الأربعاء الماضي في أعقاب صدور بيانات التضخم الأمريكي.

وعادت عملة بيتكوين الرقمية للانخفاض مع ارتفاع الدولار، مع تصاعد التوقعات حول اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة قريباً استجابة للضغوط التضخمية المتزايدة، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي في أكتوبر أعلى مستوياته منذ 1990.

وتراجع سعر «بيتكوين» 0.7% لتصل إلى 64574.4 دولاراً في التعاملات وفقاً لبيانات «كوين باس».

في الوقت نفسه، شهدت إيثريوم انخفاضاً 0.2% عند 4726.4 دولاراً، بعد تجاوزها مستويات 4810 دولارات في وقت سابق قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما تراجعت عملة «ريبل» 0.8% لتصل إلى 1.2 دولار.

وأعلن مجلس الدوما الروسي في بيان رسمي أول من أمس تكوين مجموعة عمل من شأنها معالجة أزمة تشكيل اللوائح لصناعة تعدين العملات المشفرة، بالتزامن مع اعتزام البلاد إطلاق نموذج أولي لمنصتها الرقمية للروبل بحلول أوائل عام 2022، حسب ما ذكر موقع «كوين تليغراف».

على الجانب الآخر، أعلن عمدة ميامي الأمريكية «فرانسيس سواريز» تلقي المقيمين في المدينة من حاملي المحافظ الرقمية أرباح «بيتكوين» لتصبح أول مدينة في الولايات المتحدة تمنح عائد بيتكوين عائداً مباشراً لسكانها.

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