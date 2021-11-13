85 مليار دولار مبيعات «علي بابا» في «يوم العزاب»

المصدر: بكين - د ب أ

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سجلت مجموعة «علي بابا» الصينية مبيعات قياسية خلال مهرجان التسوق بمناسبة «يوم العزاب»، بلغت 540.3 مليار يوان (84.5 مليار دولار)، في دفعة قوية تحتاجها شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بعد عام من الخضوع لعمليات فحص مشددة من الجهات الرقابية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن مبيعات علي بابا بنهاية أول من أمس فاقت حجم مبيعاتها التي تتم تسجيلها في يوم العزاب العام الماضي، والتي بلغت 498.2 مليار يوان.

وقد يهدئ هذا الأداء القوي مخاوف المستثمرين بعد تراجع قيمة أسهم الشركة بنسبة 30 % خلال العام الجاري الذي شهد تكبيد علي بابا غرامة احتكار قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار وإخفاقها للمرة الأولى خلال عامين في تحقيق عائداتها المستهدفة.

وارتفعت أسهم علي بابا بنسبة 2.4 % في ختام التعاملات في الأسواق الأمريكية أول من أمس.

ويعتمد خبراء الاقتصاد منذ فترة طويلة على أحجام المبيعات لتقييم سلامة الاقتصاد الصيني وكذلك أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد، وواجهت علي بابا خلال السنوات الأخيرة منافسة ضارية من خصوم مثل «جي دي دوت كوم» و«بيندودو»، لاسيما بعد أن قدمت هذه الشركات وغيرها عروضاً وخصومات بمناسبة «يوم العزاب».

كما تواجه الصين أيضا موجة تفش جديدة لجائحة كورونا، هي الأقوى من نوعها منذ تفشي الوباء في نهاية 2019، مما دفع السلطات الصينية إلى اتخاذ إجراءات حادة للسيطرة على الجائحة قد تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في البلاد.

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