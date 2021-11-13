5.7 مليارات دولار مبيعات أسهم «تسلا» في أسبوع

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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أظهرت إفصاحات تنظيمية، أمس، أن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك باع المزيد من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وذلك بعد بيعه أسهماً بنحو خمسة مليارات دولار في أعقاب استطلاع أجراه على «تويتر».

كان ماسك، أغنى شخص في العالم وأكبر مساهم في تسلا، قد قال على «تويتر» في مطلع الأسبوع إنه سيبيع عشرة بالمئة من أسهمه إذا وافق متابعوه على منصة التواصل الاجتماعي على هذه الخطوة. وباع ماسك، أسهماً إضافية تبلغ قيمتها 700 مليون دولار في «تسلا».

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس أن الملياردير باع أول من أمس 639 ألفاً و737 سهماً، بحسب الملفات التنظيمية، وبهذا يرتفع إجمالي مبيعات الأسهم في «تسلا» الأسبوع الجاري إلى 5.7 مليارات دولار.

وكتب ماسك الأسبوع الماضي في تغريدة على «تويتر»، «أصبحت المكاسب غير المحققة وسيلة لتجنب الضرائب، وبالتالي اقترح بيع 10 % من أسهمي في (تسلا) وأطلق استطلاعاً يسمح للمستخدمين بالتصويت على المسألة. وكان نحو 58 % من 3.5 ملايين صوت في صالح البيع».

جدير بالذكر أن ماسك (50 عاماً) هو أغنى رجل في العالم بإجمالي ثروة يبلغ نحو 294 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

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