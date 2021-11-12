الذهب يلمع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب أمس لتقترب من أعلى مستوى في 5 أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن دفعت زيادة كبيرة في التضخم الأمريكي المستثمرين لطلب الأمان الذي توفره المعادن النفيسة وتحصنهم بالملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1861.08 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1863.80 دولاراً.

وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ 15 يونيو الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أعلى زيادة سنوية في 31 عاماً الشهر الماضي مما عزز الإقبال على الذهب للتحوط من التضخم.

ودفعت سياسات التيسير النقدي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الجائحة أسعار الذهب إلى مستويات جديدة مرتفعة على مدار العامين الماضيين، لكن من شأن أي رفع لأسعار الفائدة لتخفيف التضخم أن يضغط على الذهب لأنه سيرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وارتفعت الفضة والبلاتين في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 24.95 دولاراً و1981.05 دولاراً للأوقية على الترتيب، وارتفع البلاديوم 1.7 % إلى 2054.42 دولاراً.

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