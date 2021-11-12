الدولار لذروة 16 شهراً

المصدر: لندن - رويترز

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قفز الدولار مسجلاً أعلى مستوى في 16 شهراً، مقابل اليورو وعملات رئيسة أخرى، أمس، بينما تراجع الين صوب أدنى مستوياته في عدة سنوات، وذلك بعد أعلى قراءة للتضخم بالولايات المتحدة منذ 30 عاماً، والتي عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، الشهر الماضي، ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو هبوطاً حاداً، وسط توقعات بتباطؤ البنك المركزي الأوروبي، في تشديد السياسات، وواصل التراجع، أمس، إلى 1.1454 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2020.

ومقابل سلة عملات رئيسة، ارتفع مؤشر الدولار ليسجل 95.101 نقطة، أعلى مستوى له أيضاً منذ يوليو 2020.

وهبط الجنيه الإسترليني أيضاً لقاع جديد، هو الأدنى في 11 شهراً، اليوم الخميس، عند 1.3365 دولار.

وواصل الين تراجعه الحاد عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة، ليهبط إلى 114.15 مقابل الدولار، كما سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، أدنى مستويات في شهر.

فقد تراجع الدولار الأسترالي 0.5 %، إلى 0.7287 دولار، كما خسر نظيره النيوزيلندي 0.6 %، لينزل إلى 0.7013 دولار.

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