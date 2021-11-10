«بيتكوين» إلى مستوى قياسي فوق 68.7 ألف دولار

المصدر: عواصم - الوكالات

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ارتفع سعر عملة «بيتكوين» إلى مستوى قياسي جديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار الزخم في سوق العملات الرقمية المشفرة.

ونجحت العملات المشفرة في التحول للصعود اليوم، عقب بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند 6.2% في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990.

وأظهر تقرير لـ«أركان ريسيرش» أن تاريخ 14 من نوفمبر يعد غاية في الأهمية لعملة البيتكوين، حيث من المتوقع أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قراراً بشأن صندوق تداول العقود الآجلة للبيتكوين المقدم من «فان إيك»، والذي يضع المستثمرون عليه الكثير من الآمال في تعزيز التبني المؤسسي للعملة المشفرة، حسبما ذكر موقع «بيتكونيست».

وصعد سعر «بيتكوين» بنسبة 2.3% عند 68.477 ألف دولار في الساعة 6:41 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن وصل إلى 68.789 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات لأول مرة على الإطلاق، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

كما زادت الإيثر بنحو 0.9% إلى 4840 دولاراً، وصعدت الريبل 5.5% مسجلة 1.32 دولار، في حين انخفضت الدوجكوين 0.9% عند 0.2723 دولار.

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