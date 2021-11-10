الذهب يتحول للصعود بعد بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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حولت أسعار الذهب اتجاهها لترتفع بنحو واحد في المئة اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، أكثر من المتوقع، في أكتوبر، فيما عزز الإقبال على المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 %، ليسجل 1846.51 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1354 بتوقيت غرينتش، برغم أنه تراجع في البداية بنحو 0.5 %.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 %، إلى 1851.40 دولاراً للأوقية.

وارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مع صعود تكاليف البنزين والغذاء، فيما أدى إلى أكبر زيادة بمعدل سنوي منذ 1990.

وتراوح سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية، بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسة الأسبوع الماضي، بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن، وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي، بوجهة نظره بأن التضخم «مؤقت».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1 %، إلى 24.51 دولاراً للأوقية، وقفز البلاتين 1.7 %، إلى 1076.64 دولاراً، والبلاديوم 1.1 %، إلى 2043.56 دولاراً.

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