النفط يرتفع بتوقع زيادة الطلب بعد رفع قيود السفر الأمريكية

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط لتقترب من مستوى 84 دولاراً للبرميل أمس، محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أدى رفع الولايات المتحدة لقيود السفر وظهور إشارات أخرى على انتعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا إلى رفع توقعات الطلب على النفط في حين يستمر نقص المعروض.

عاد المسافرون للتوافد على الولايات المتحدة أول من أمس، في حين أدى إقرار مشروع قانون البنية الأساسية الذي طرحه الرئيس جو بايدن وارتفاع الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع إلى تعزيز توقعات انتعاش الاقتصاد العالمي. وارتفع سعر خام برنت دولاراً بما يعادل 0.8 % إلى 84.43 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه 0.8 % أول من أمس.

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 61 % هذا العام وسجل 86.70 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات يوم 25 أكتوبر مدعوماً بقيود على المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

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