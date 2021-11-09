ارتفاع قياسي لسعر عملتي بتكوين وإيثر الرقميتين

المصدر: نيويورك - د ب أ

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ارتفعت أسعار عملتي بتكوين وإيثر الرقميتين المشفرتين اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد، مع ارتفاع عام للعملات المشفرة جزءاً من محاولة المستثمرين التحوط ضد التضخم المرتفع بحسب بعض المحللين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر البتكوين وهي أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 3.6% إلى 63513 دولاراً للوحدة الواحدة، في حين ارتفع سعر إيثر إلى نحو 4840 دولاراً للوحدة. ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة التي يتابعها موقع كوين جيكو إلى نحو 3.1 تريليونات دولار.

كما ارتفع سعر بتكوين منذ بداية العام الحالي بنسبة 130% في حين ارتفع سعر إيثر بنسبة 550% تقريباً، رغم أنه بالنسبة للمنتقدين، فإن تذبذب قيمة العملات الرقمية يقوض المزاعم بأنها مخزن للقيمة.

من ناحيته قال كريس واتسن رئيس البحوث في شركة بيبرستون فاينانشال في مذكرة للعملاء إن التحوط ضد التضخم المرتفع يزيد الطلب على العملات الرقمية، مضيفاً إن العملة الرقمية المكان الذي توجد فيه الأموال السريعة. كما أسهمت أسعار العائد المنخفضة على السندات في زيادة جاذبية العملات الرقمية وعاءً استثمارياً.

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