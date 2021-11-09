«نتشر إنيرجي» تستثمر 5.5 مليارات دولار في إنتاج الغاز الحيوي

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

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تعتزم شركة نتشر إنيرجي الدنماركية إحدى أكبر شركات إنتاج البيوجاز (الغاز الحيوي) في أوروبا استثمار حوالي 5.5 مليارات دولار لإقامة مصانع جديدة لإنتاج البيوجاز في ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أولي هيفلبلوند الرئيس التنفيذي للشركة قوله، إنها تعتزم إنفاق هذه الاستثمارات خلال السنوات الثماني المقبلة، وستقيم المصانع بشكل أساسي في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، حيث تستهدف بناء 15 مصنعاً جديداً كل سنة اعتباراً من 2024.

يذكر أن الغاز الحيوي ينتج من خلال تحويل المخلفات العضوية للحيوانات والمنازل والمصانع إلى وقود. وزاد الطلب على هذا الغاز في ظل بحث الدول المعتمدة على الغاز الطبيعي عن مصادر بديلة مستدامة للطاقة، والرغبة في التوافق مع بنود اتفاق باريس للمناخ وبرنامج الاتحاد الأوروبي البيئي الجديد المعروف باسم «يصلح لـ 55».

وقال هفيلبلوند: «الكثير من الدول لا تملك الثورة التي نملكها في مجال الغاز الحيوي في الدنمارك... عندما نتشارك قصتنا مع الأسواق الأخرى سيدركون أن الغاز الحيوي يستطيع حل الكثير من المشكلات الحالية بصورة أسرع مما يمكن أن تفعله الكثير من التقنيات الأخرى».

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