«جي إف إتش» تتخارج من محفظة المكاتب التكنولوجية بالولايات المتحدة بعوائد تتجاوز 50% في عامين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة جي إف إتش تخارجها المبكر من محفظتها للمكاتب التكنولوجية بالولايات المتحدة التي تم الاستحواذ عليها في عام 2019.

تتكون المحفظة من أصل مكتبي من الفئة «أ» متخصص في علوم الحياة، ويقع في مجمع ترايانجل بارك للأبحاث، نورث كارولينا، الذي يعد أكبر مجمع للبحث العلمي والتطوير في البلاد. يعتبر الأصل الذي يتمتع بوضع بارز في المجمع، أكبر مركز للتوظيف في مجمع ترايانجل، ويتكون من 5 مبان بمساحة إجمالية قدرها 430 ألف قدم مربع، بالإضافة إلى أرض قابلة للتطوير تبلغ مساحتها 270 ألف قدم مربع.

وعلى مدى فترة الاستثمار، حقق الاستثمار العائد المستهدف، كما تم توقيت البيع للاستفادة من معدل الطلب القوي الحالي على علوم الحياة، بما يمكن جي إف إتش من تحقيق تخارج مبكر ومربح للمستثمرين. من المتوقع لهذا التخارج أن يحقق للمستثمرين عوائد تتجاوز نسبتها 50% تقريباً على مدى فترة الاستثمار.

وقال عويس مجيد، مدير تنفيذي – الأنشطة العقارية في مجموعة جي إف إتش المالية: يعد هذا إنجازاً مهماً آخر يؤكد قدرتنا المستمرة على الاستفادة من ظروف السوق المناسبة لتوظيف وإعادة أموال المستثمرين بنجاح. نحن فخورون للغاية بأداء المحفظة خلال فترة الاستثمار.

باستخدام مزيج من استراتيجيات القيمة المضافة والاستراتيجيات الأساسية في إدارة وتعزيز الأصل، تمكنا من الحصول على قيمة أعلى عند البيع مقارنة بالمساحة المكتبية التقليدية، وتحقيق مضاعف على الأموال المستثمرة بمقدار 1.5 ضعف خلال فترة زمنية تبلغ حوالي عامين. ولا تزال جي إف إتش ملتزمة ببناء محفظة متنوعة من الأصول العقارية القوية في سوق الولايات المتحدة، حيث نرى نمواً مستمراً وفرصاً جذابة في عدد من القطاعات التي توفر عوائد مستقرة وإمكانات نمو عالية.

من بين المجالات التي نقدمها للمستثمرين حالياً المكاتب المتخصصة (الطبية وعلوم الحياة)، والمساحات السكنية (متعددة العائلات وسكن الطلاب)، والمساحات اللوجستية، حيث نعتزم استخدام استراتيجية تنفيذ مماثلة لتحقيق عوائد قوية ومطردة.

وتقوم جي إف إتش حالياً بإدارة محفظة من الأصول العقارية تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار دولار في مجالات وقطاعات هامة تشمل اللوجستيات، التكنولوجيا، سكن الطلاب، الرعاية الصحية والسكن متعدد العائلات.

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